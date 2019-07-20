كتلة صادقون النيابية تحمل وزراء التربية السابقين مسؤولية ارتفاع معدلات الرسوب في المرحلة المتوسطة

2019/07/20 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملت كتلة صادقون النيابية وزراء التربية السابقين مسؤولية ارتفاع معدلات الرسوب في الصف الثالث المتوسط .وقال النائب عن الكتلة حسن سالم في مؤتمر صحفي :” ان تدني المستوى التعليمي والذي نتج رسوب اكبر من 10 الاف طالب من طلبة الصف الثالث متوسط ، اصبح عبءا جديد من اعباء الواقع العراقي “.واضاف :” اذا […]

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