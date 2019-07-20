لجنة برلمانية تطالب وزارات بتوضيح الارقام والمشاريع المخطط انجازها ضمن جدولها الزمني

2019/07/20 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عقدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي اجتماعا دوريا برئاسة النائب محمد علي زيني وحضور اعضائها اذ ناقشت فيه المحور الخامس في البرنامج الحكومي الذي اعده مجلس الوزراء اليوم السبت.

وجاء في بيان للمجلس، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها ابدى اعضاء اللجنة ملاحظاتهم حول الفقرات الواردة في المحور الخامس فيما يخص وزارات الثقافة والهجرة والمهجرين والاتصالات من حيث نسب انجازها وتلكؤها في تنفيذ المشاريع الواردة في البرنامج".وطالبت اللجنة من بعض الوزارات في المحور الخامس توضيحاً حول الارقام والمشاريع المخطط انجازها في الفترة المحددة لها، اضافة الى تسجيل بعض الملاحظات المطلوب تصحيحها في برامج هذه الوزارات لترتقي وفق طموح الشعب العراقي وتحقق الغاية المرجوة منها.انتهى

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