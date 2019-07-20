هواوي تدخل تقنية ذكاء

2019/07/20 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختارت الشركة السعودية للخطوط الحديدية شركة "هواوي"، الرائدة عالمياً في توفير حلول تقنية المعلومات والاتصالات، لتطوير نظام ذكي للسكك الحديدية واستكمال عملية التحول الرقمي في المملكة.وقّعت الشركتان مذكرة تفاهم لبدء الشراكة بينهما ضمن حفل خاص أقيم مؤخراً في مقر الشركة السعودية للخطوط الحديدية، وناب عن الشركة السعودية في توقيع المذكرة رئيسها التنفيذي الدكتور بشار المالك، فيما ناب عن هواوي دينيس تشانغ الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة.وبموجب الشراكة الجديدة ستعمل الشركة السعودية للخطوط الحديدية و"هواوي" معاً على تصميم وابتكار نظام ذكي جديد للسكك الحديدية في المملكة، ويشمل ذلك تركيب الجيل التالي من الشبكة اللاسلكية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية وشبكات الجيل الخامس (5G) في جميع أنحاء شبكة السكك الحديدية التابعة للشركة.وسيتضمن هذا التعاون أيضاً عقد دورات تدريبية ومشاركة الخبرات المتعلقة بالحلول المبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات الصلة بالسكك الحديدية.ويهدف ذلك إلى تمكين الشركة السعودية للخطوط الحديدية من تقديم خدمات أعلى مستويات الخدمة الموثوقة في مجال السكك الحديدية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.وكانت هواوي قد أقامت معرضها المتنقل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مقرات الشركة السعودية للخطوط الحديدية، حيث عرضت في معرضها هذا العام مجموعة من التقنيات المتطورة التي تعتبر حجر الأساس لعملية التحول الرقمي.وتشمل هذه التقنيات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والنظام التخزيني الذي يعتمد على تقنية فلاش، وتقنية Wi-Fi 6، والشبكة الداخلية المحدود المعروفة باسم “Campus Network”، ومراكز البيانات السحابية، والشبكات اللاسلكية (WAN) المرتبطة بالبرمجيات، ونظام التدخل النشط في حالات الطوارئ Active-Active Disaster Recovery، وأنظمة المراقبة الذكية عبر الفيديو.من جانبه قال دينيس تشانغ الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة: "نتطلع إلى العمل مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية لتطوير نظام ذكي فريد من نوعه لشبكة السكك الحديدية، والذي سيتم تصميمه خصيصاً ليتلاءم مع احتياجات المملكة.إنه واحد من أضخم مشاريع البنية التحتية ولا شك أنه سيعود بالنفع الكبير على المملكة.نتشرف بالمشاركة في إنجاز هذه المهمة التي تتيح لنا تكريس ما لدينا من خبرة وتقنيات مبتكرة لتحويل هذه الرؤية إلى واقع".نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات.



وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن أربعة مجالات رئيسية تتمثل في شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية.

تتميز محفظة "هواوي" الشاملة والمتكاملة من المنتجات والحلول والخدمات بمزايا تنافسية وآمنة.



ومن خلال تعاونها المفتوح والواسع النطاق مع شركائها في النظام الإيكولوجي الشامل، تقدم "هواوي" لعملائها خدمات ذات قيمة مضافة طويلة الأمد، وتعمل على تمكين الأفراد، وإثراء الحياة اليومية في كل منزل، وتشجيع الابتكار في الشركات على اختلاف أشكالها وأحجامها.

تؤمن "هواوي" بأن الابتكار يقوم على فهم متطلبات العملاء، وهذا ما يشجعها على ضخ استثمارات ضخمة في مجال الأبحاث الأساسية التي من شأنها تحقيق نتائج فعلية تسهم في دفع عجلة الابتكار، و تقود مسيرة تطوير العالم نحو الأفضل.

تأسست "هواوي" عام 1987 كشركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل موظفيها، وتدير أعمالها اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 180,000 موظفاً.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة موقع "هواوي" الإلكتروني: www.huawei.comأو متابعتنا عبر:لينكدإن: http://www.linkedin.com/company/Huawei تويتر : http://www.twitter.com/Huawei فيسبوك:

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-Ends-

عن هواوي

تُعد "هواوي" شركة رائدة عالميًا في مجال توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والأجهزة الذكية.



وباستخدام حلول متكاملة عبر أربعة مجالات رئيسية -شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأجهزة الذكية والخدمات السحابية- نحن ملتزمون بتقديم الحياة الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومنظمة لبناء عالم ذكي متصل ببعضه البعض بالكامل.

تتميز المجموعة الكاملة من منتجات "هواوي" وحلولها وخدماتها بأنها تنافسية وآمنة.



ومن خلال التعاون المفتوح مع الشركاء في النظام الإيكولوجي، نخلق قيمة دائمة لمستهلكينا ونعمل على تمكين الأفراد وإثراء الحياة المنزلية وإلهام جهود الابتكار في المنظمات من جميع الأشكال والأحجام.

تُركز جهود الابتكار في "هواوي" على احتياجات المستهلكين.



فنحن نستثمر بقوة في الأبحاث الأساسية مع التركيز على الإنجازات التكنولوجية التي تتقدم بالعالم.



لدينا أكثر من 180.000 موظف ونعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة.



تأسست "هواوي" عام 1987 وهي شركة خاصة مملوكة بالكامل لموظفيها.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.huawei.com أو متابعتنا على:

http://www.linkedin.com/company/Huawei http://www.twitter.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

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