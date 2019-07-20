لجنة برلمانية تطالب وزارات بتوضيح الارقام والمشاريع المخطط انجازها ضمن جدولها الزمني

2019/07/20 | 19:04

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بغداد :سومر نيوز

عقدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي اجتماعا دوريا برئاسة النائب محمد علي زيني...

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