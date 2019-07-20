انتخاب قصي الياسري رئيساً للجنة التربية النيابية

2019/07/20 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتخبت لجنة التربية النيابية، اليوم السبت، النائب قصي محسن الياسري رئيساً لها.

وقال مصدر نيابي لـ”الاتجاه برس”، إن “لجنة التربية انتخبت النائب قصي محسن الياسري رئيساً للجنة وطعمة عبدالله اللهيبي مقررة للجنة”.

وكان مجلس النواب عقد، اليوم السبت، جلسته الـ33 برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي وحضور 200 نائب.

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