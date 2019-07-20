النصر يدعو عبد المهدي للخروج أمام الشعب والكشف عن الضغوط التي يتعرض لها

2019/07/20 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا ائتلاف النصر، اليوم السبت، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الخروج امام الرأي العام والكشف عن الضغوط السياسية الداخلية او الخارجية التي يتعرض لها فيما يخص تطبيق البرنامج الحكومي.

وقالت عضو الائتلاف ايات النوري، في حديث خاص لـ”الاتجاه برس”، إن”المعارضة التي اتخذناها ليس الهدف منها تسقيط الحكومة او الدخول في تخندقات حزبية او شخصية، وانما تقويم عمل الحكومة من اجل تطبيق البرنامج الحكومي”.

وأضافت، أن”الائتلاف سيعمل على استجواب الوزراء المقصرين وفق الاليات الدستورية والقانونية”، مبينةً أن”النصر ليس لديه توجه للنزول الى الشارع لتأجيج الوضع”.

وطالبت، رئيس الوزراء بـ”الخروج امام الشعب والكشف عن الجهات السياسية التي تعرقل عمله في تطبيق البرنامج الحكومي”.

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