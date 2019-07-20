نائب يهدد بكشف جهة سياسية داعمة لشركة “فاسدة”: مسؤولها يقود جيوشاً الكترونية لهذا الغرض

2019/07/20 | 19:05

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بغداد اليوم _ البصرة

كشف النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، اليوم السبت، عن اعتراف مسؤول شركة تعمل في محافظة البصرة بإ...





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