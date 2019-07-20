لاعب الحدود شريف عبد الكاظم ينتقل للقوة الجوية

2019/07/20 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنضم لاعب الحدود شريف عبد الكاظم بشكل رسمي لصفوف فريق القوة الجوية بعقد يمتد لمدة موسمين بعد تألقه مع فريق الحدود.وقال مصدر مقرب من نادي القوة الجوية لوكالة وطن للانباء:” ان اللاعب شريف عبد الكاظم وقع رسميا على عقد انتقاله لفريق القوة الجوية وتمثيل الفريق في الموسمين المقبلين ، وهو اللاعب الخامس الذي تعاقد […]

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