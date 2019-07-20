ممثل الكوتا الايزيدية في ضيافة وزير الدفاع العراقي

2019/07/20 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد التقى النائب صائب خدر ممثل الكوتا الايزيدية مع معالي وزير الدفاع السيد نجاح الشمري مع عدد من ممثلي المكونات في محافظة نينوى وقدموا له التهاني بمناسبة تسنمه منصب وزير الدفاع متمنين له الموفقية والنجاح.“خدر” عرض جملة من القضايا العسكرية والامنية التي تخص محافظة نينوى وشنگال وسهل نينوى بالأخص دعم …

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