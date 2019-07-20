الشرطة يخطف وصيف هداف الدوري

2019/07/20 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مقرب من مهاجم فريق الطلبة لكرة القدم مروان حسين، اليوم السبت، بحصول اتفاق مع نادي الشرطة للانتقال اليه.وقال المصدر، ان "مهاجم فريق الطلبة مروان حسين، توصل لاتفاق مبدئي لتمثيل فريق الشرطة في الموسم الكروي المقبل 2019-2020".وأوضح المصدر ان "مروان حسين، الذي يحتل وصافة هدافي الدوري الممتاز خلف مهاجم الشرطة علاء عبد الزهرة، سيوقع قريباً عقد اللعب مع الشرطة، والذي ينص على اللعب بصفوف القيثارة الخضراء لموسمين".

يشار الى ان اللاعب مروان حسين سبق ان مثل اندية الزوراء والشرطة اضافة الى الطلبة، كما لعب للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم.

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