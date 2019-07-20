متى ستنتهي الاختناقات المرورية بطريق محمد القاسم؟

2019/07/20 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد مجلس محافظة بغداد، السبت، أن المرحلة الثانية لصيانة جسر محمد القاسم وسط العاصمة بغداد ستنطلق خلال الأيام المقبلة، فيما بين أن مدة الانجاز ستكون سريعة لفك الاختناقات المرورية داخل العاصمة.وقالت عضو المجلس جسومة الازيرجاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الشركة المنفذة لصيانة جسر محمد القاسم ستباشر بالمرحلة الثانية لصيانة […]

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