الامن النيابية تطالب باستدعاء السفير التركي في بغداد للاحتجاج

2019/07/20 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية العراقية ، كريم عليوي، السبت، القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليم...

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