2019/07/20 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم السبت، استمرار جهودها ومساعيها لصرف الرواتب المتراكمة لموظفيها في المدن المحررة بمتابعة متواصلة من قبل المسؤولين في مركز الوزارة وتشكيلاتها.وذكر الناطق الإعلامي للوزارة عبدالواحد علوان الشمري في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي عقد اجتماعا مشتركا مع مستشارية الأمن الوطني بحضور مستشار الأمن الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصناعة تزف بشرى سارة لموظفيها في المدن المحررة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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