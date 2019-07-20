2019/07/20 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصل مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، اليوم السبت، الى محافظة اربيل بعد انتهاء إجازته العائلية.وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس، إن “مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش، سيصل الى مدينة اربيل بعد نهاية إجازته العائلية في سلوفينيا”.واوضح ان “كاتانيتش، سيتوجه الى بغداد يوم غد الاحد، من اجل الاستقرار على القائمة النهائية لاسود الرافدين في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كاتانيتش يصل الى بغداد غداً لإعلان القائمة النهائية لاسود الرافدين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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