صورة ..القبض على منفذ هجوم أربيل

2019/07/20 | 19:16

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(المستقلة)… اعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان يوم السبت عن القاء القبض على المنفذ الرئيس للهجوم الذي استهدف مطعما في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال الجهاز في بيان اليوم نحيط المواطنين علما بان المتهم مظلوم داغ الذي نشرت صورته على صفحة مكافحة ارهاب كوردستان القي القبض عليه من قبل مديرية اسايش اربيل ومكافحة ارهاب كوردستان.

وقتل دبلوماسي تركي ومواطنين اثنين في هجوم بمدينة اربيل ، عاصمة إقليم كوردستان، ظهر يوم الاربعاء وتفيد تقارير بأن الدبلوماسي القتيل، الذي كان يتناول طعام الغداء في مطعم حين فتح مسلحون النار، كان نائب القنصل التركي في اربيل .

واعلن جهاز مكافحة الارهاب التابع لمجلس امن اقليم كوردستان، مساء الخميس، عن صورة احد المطلوبين على خلفية الهجوم الذي اسفر عن مقتل دبوماسي تركي في اربيل امس الاربعاء، مطالبا المواطنين تزويد الاجهزة الامنية بالمعلومات عن هذا الشخص.



(النهاية)

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