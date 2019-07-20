2019/07/20 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مركز الاعلام الرقمي، السبت، بان كل من شركتي الفيسبوك وغوغل يتعقبان عادات المستخدم وتفضيلاته وهو يتصفح المواقع الاباحية حتى لو كان يقوم بذلك وهو في وضع المتخفي بحسب دراسة حديثة.واوضح المركز في بيـان وتلقته وكالة صدى ، إن “ورقة بحثية كتبها باحثون من مايكروسوفت وجامعتي كارنيغي ميلون Carnegie Mellon وبنسلڤانيا Pennsylvania حاولت استكشاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيسبوك وغوغل يتعقبان المستخدم اثناء تصفحه للمواقع الاباحية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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