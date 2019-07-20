إعتقال المتهم الثاني في هجوم أربيل

2019/07/20 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ أربيل… كشفت قوات مكافحة الإرهاب في اقليم كردستان، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على المتهم الثاني في هجوم أربيل واغتيال الدبلوماسي التركي.وكانت قوات الأسايش قد أعلنت اليوم، عن إعتقال المتهم الرئيسي بقتل موظف القنصلية التركية واثنين من المواطنين في أربيل.ووقع يوم الأربعاء الماضي حادث إطلاق نار في مطعم بمدينة أربيل، أدى […]

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