نادي النفط: سنتمسك بلاعبينا مهما كانت الإغراءات المادية

2019/07/20 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… اكد نادي النفط الرياضي، ان الادارة متمسكة بلاعبيها ونجومها مهما كانت الإغراءات المادية، فيما رد على انباء انتقال لاعبي الفريق محمد داود ومازن فياض الى صفوف الشرطة.وذكر النادي في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه، “تابعنا بإهتمام بالغ ما أثير مؤخرا في مواقع التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول اقتراب فريق الشرطة […]

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