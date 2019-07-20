محيي الدين محروس - الموقف القومي والموقف الوطني

2019/07/20 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محيي_الدين_محروس تعتمد الأحزاب القومية في نظرياتها على الوحدة القومية، والدفاع عن مصالحها القومية، ككتلة بشرية -قومية واحدة.كمثال: إيديولوجية حزب البعث في القومية العربية وشعاراته القومية: أمة عربية واحدة! ويُضيف بأنها: تحمل رسالة خالدة!وكذلك في معظم الأحزاب القومية الأخرى، في البلدان العربية وفي العالم.في هذه النظريات القومية المُتعصبة يتم خلط الأوراق، بين الفئة القليلة عددياً التي تملك رؤوس الأ......

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