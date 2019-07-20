تقرير لـ”يس عراق” اكتشاف حمام “عليل” جديد.. عين كبريتية في الديوانية مقصد طبيعي آخر للعلاج

2019/07/20 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص: يس عراق سجلت الديوانية اكتشافا جديدا لحمام العليل على غرار ما موجود في الموصل ليصبح مقصدا جديدا لعلاج الامراض الجلدية والمفاصل.في ناحية غماس وجدت عين كبريتية تخرج منها المياه من باطن الارض من دون عوامل مساعدة لتستحوذ على اهتمام الباحثين قبل ان تصبح مكانا يرتاده السياح والمرض.تفاصيل هذه العين الكبريتية يرويها لنا […]

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