بالوثيقة: مجلس النواب يوقف إستثمار مطار النجف الدولي

2019/07/20 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة الخدمات النيابية، اليوم السبت، ايقاف اجراءات استثمار مطار النجف الدولي.

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