فرقة العباس القتالية تشارك بتأمين طريق عرعر الحدودي

2019/07/20 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت فرقة العباس القتاليةن اليوم السبت، عن استدعاء قوات احتياطية من الفرقة والاندفاع ١٠٠ كيلو متر خارج قاطع النخيب لتأمين طريق عرعر الحدودي على خلفية تخطيط فلول داعش الإرهابي استهداف قوافل حجاج بيت الله الحرام التي تمر عبر هذا الطريق.

وقال الناطق العسكري لفرقة العباس القتالية العقيد عبد الإله محمد، في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إنه "بتوجيه مباشر من قيادة العمليات المشتركة تم استدعاء قوات احتياطية من الفرقة والاندفاع في العمق بأكثر من ١٠٠ كيلو متر خارج قاطع عمليات الفرقة".

وأضاف أن "الفرقة تؤمن قاطعاً طوله أكثر من ٢٠٠ كيلو متر مربع بإشراف قيادتي عمليات الفرات الأوسط والأنبار، حيث نشرت الفرقة قوات مدرعة كبيرة إضافة لقوات النخبة وسرية المهمات الخاصة التي انضمت لها دبابة الكفيل المطورة"، واشار الى أن "قوات الفرقة على أهبة الاستعداد التام لضرب أي هدف معادي يهدد أمن وسلامة ضيوف الرحمن".

ونوه الناطق العسكري باسم الفرقة، إلى أن "العتبة العباسية المقدسة تبنت إسناد ودعم هذا الواجب لوجستياً وماديا مع شحة الموارد المقدمة له، و من جانب آخر فان استخبارات الحشد هي الأخرى أسندت الجهد تقنيا وفنياً".انتهى/س

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