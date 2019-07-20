الفتح: الخزانة الأمريكية ستصدر قائمة جديدة ضد شخصيات عراقية قريبا

2019/07/20 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، السبت، عن وجود نوايا لدى الإدارة الأمريكية بإصدار قائمة جديد ضد شخصيات عراقية رافضة للوجود الأمريكي في العراق، فيما بين أن الخزانة الأمريكية ستضع قيادات سياسية وأمنية على لائحة الإرهاب قريبا.وقال الموسوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الهدف من وضع قيادات سياسية وأمنية تابعة […]

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