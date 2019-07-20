المجلس العربي في كركوك ينظم مؤتمرا لاطلاق سراح المعتقلين والمغيبين

2019/07/20 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم المجلس العربي في محافظة كركوك , مؤتمرا لاطلاق سراح ‏المعتقلين والمغيبين , تحت شعار (أطلاق سراح الأبرياء أساس العدالة والتعايش ‏السلمي )في قاعة جامعة كركوك .‏ وقال الشيخ برهان مزهر العاصي رئيس المجموعة العربية في مجلس كركوك في ‏كلمة بالمؤتمر :” اننا كنا وما زلنا مع ضرورة الكشف عن مصير المغيبين والسجناء ‏وإطلاق […]

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