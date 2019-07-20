2019/07/20 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالوثائق..



جمع تواقيع لإدراج مطالب الملاكات الإدارية في وزارة الصحة الى جلساته المقبلة

تأریخ التحریر: : 2019/7/20 19:21

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