السفير الايطالي يكشف عن سر زيارته لكربلاء

2019/07/20 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قال السفير الايطالي في العراق برونو انطونيو باسكوينو ان "وصولنا الى كربلاء وزيارتنا لمرقد الامام الحسين {عليه السلام} جاءت للتعرف على سر الكلمات التي كتبها المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد الإمام علي السيستاني {دام ظله} والتي حققت الانتصار خلال الفترة الماضية ".

وقال العتبة الحسينية المقدسة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، ان "باسكوينو أيد كل مايتحدث به السيد السيستاني لان قراراته وخطواته مدروسة وتصب في صالح المجتمع بشكل عام ".وبين باسكوينو ان" زيارة كربلاء ومرقد الامام الحسين {عليه السلام} ستبقى راسخة في ذاكرته لما تحمل من لحضات تاريخية بالنسبة له"، مشيرا الى انه بحاجة الى المزيد من الوقت لمعرفة هذا المكان التاريخي".وتابع ان " المرحلة القادمة ستشهد فتح الكثير من ابواب التعاون لاجل تطوير العلاقات بين السفارة والعتبة الحسينية المقدسة".انتهى

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