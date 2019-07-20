2019/07/20 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان: الانتخابات المحلية ستجري في نيسان 2020 دون تأجيل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان: الانتخابات المحلية ستجري في نيسان 2020 دون تأجيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).