مجلس كربلاء يوضح أهم العراقيل المعطلة للاستثمار بالمحافظة

2019/07/20 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أشار رئيس لجنة الرقابة على الاستثمار في مجلس محافظة كربلاء زهير ابو دكة، السبت، إلى أن المحافظة تعاني من بعض العراقيل التي تقف بوجه انجاز مشاريع الاستثمار.وقال أبو دكة لـ /المعلومة/ إن “عجلة الاستثمار في محافظة كربلاء تسير بتقدم لولا وجود بعض المعرقلات الخاصة بالأراضي التابعة لدوائر البلدية أو وزارة المالية […]

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