كردستان العراق: القبض على قاتل دبلوماسي تركي //// قاتل أم مخطط؟

2019/07/20 | 19:36

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اربيل :سومر نيوز

قالت الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان العراق، اليوم (السبت)، إنها ألقت القبض على قاتل دبلوماسي تركي في...

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