2019/07/20 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف مصدر امني في محافظة ديالى، السبت، عن مقتل ما يعرف بأمير الإعلام في “ داعش” بقصف على الحدود مع صلاح الدين.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة /، ان “القوات الامنية قصفت عدة اهداف لداعش في منطقة سبيعات والميتة ضمن حدود صلاح الدين قرب قاطع ناحية العظيم(70كم شمال بعقوبة)”.واضاف المصدر ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل أمير اعلام داعش في المطيبيجة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل أمير اعلام داعش في المطيبيجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).