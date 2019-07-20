الكعبي يؤكد لمجالس الأقضية والنواحي إجراء الانتخابات المحلية بموعدها المقرر

2019/07/20 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم السبت، اجتماعا مع عدد من مجالس الأقضية والنواحي في العراق، بحضور اعضاء لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية.

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