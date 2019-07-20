احمد ابراهيم وهمام طارق المحترفان الوحيدان مع المنتخب في غرب آسيا

2019/07/20 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المدير الإداري للمنتخب الوطني العراقي باسل كوركيس أن اللاعبين أحمد إبراهيم وهمام طارق المحترفان الوحيدان اللذان سيشاركان في بطولة غرب أسيا التي ستنطلق نهاية الشهر الحالي في العراق.وقال كوركيس لوكالة وطن للانباء :” ان اللاعبين أحمد إبراهيم المحترف في نادي العربي القطري وهمام طارق المحترف في نادي استقلال طهران ، حصلا على الضوء الأخضر […]

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