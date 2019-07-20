سيف جميل: سأخوض تجربة جديدة في الدوري الكردستاني

2019/07/20 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / حيدر كاظم

اعرب حارس مرمى نادي القاسم سيف جميل عن سعادته بعد الفوز على زاخو والتتويج بلقب دوري الدرجة الاولى لكرة القدم مؤكدا ان جماهير المحافظة تستحق بالفعل الفرحة اذ كان لها الدور الابرز في النتائج الجيدة التي تحققت للفريق مؤخرا.

وقال جميل في تصريح خص به « الصباح الرياضي « : ان الفوز بلقب الدرجة الاولى جاء بتكاتف الجميع بدءا من الادارة ومرورا بالجهاز التدريبي واللاعبين، مشيدا بدور جماهير المحافظة في مساندة الفريق وصولا الى المباراة النهائية امام زاخو.

واشار الى ان عقده مع نادي القاسم انتهى وانه سيعود مجددا لمنافسات الدوري الكردستاني وهناك مفاوضات مستمرة مع البيشمركة ودهوك والاخير اقرب لتمثيله في الموسم المقبل ، مضيفا ان عددا من الفرق اجرت محادثات معه الا انه يفضل عدم اللعب في الدرجة الممتازة بعد ان تم تهميشه وعدم ضمه للمنتخبات الوطنية بالرغم من تألقه بقمصان الشرطة والطلبة والنجف وحصوله على جائزة افضل حارس بالدوري عام 2012.

واكد انه مثل القاسم حبا بالمدينة وجماهيرها حيث اوعد ادارة النادي خلال توقيع العقد باحراز لقب منافسات الدرجة الاولى وصدق بذلك بعد ان تصدى لركلتين ترجيحيتين في اللقاء الختامي امام زاخو وقاد الفريق الى التأهل لمصاف دوري الاضواء لاول مرة في تاريخه، متمنيا التوفيق له في الموسم المقبل.

يذكر ان الحارس سيف جميل سبق ان لعب لاندية الكوفة والديوانية والطلبة والشرطة والكهرباء والنجف وخاض تجارب عديدة في الدوري الكردستاني قبل ان يمثل القاسم في تأهيلي الممتاز.

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