أربيل يتوج بلقب يد النساء للمرة الأولى في تاريخه

2019/07/20 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نبيل الزبيدي

اختتمت في مدينة اربيل الدورة التدريبية التطويرية الدولية بكرة اليد والتي اقامها الاتحاد المركزي للعبة بالتعاون مع نظيره العربي وباشراف دولي وحاضر فيها رئيس لجنة المدربين في الاتحادين المصري والعربي عفت رشاد تمكن فريق هولير من الفوز بلقب دوري النساء بكرة اليد للمرة الاولى في تاريخه.

وقالت اعتبار محمد نائب رئيس الاتحاد المركزي لكرة اليد: ان الدورة اقيمت في كلية التربية الرياضية لجامعة صلاح الدين وبمشاركة واسعة من المدربين واللاعبين السابقين ومدرسي الرياضة وتضمنت شرح البرامج الحديثة في التطوير والاعداد المهاري والعوامل المؤثرة في السرعة مشيرة الى انه تم منح الدارسين المشاركين والمجتازين لهذه الدورة الرخصة الدولية لتدريب كرة اليد من الاتحاد الدولي (مستوى D) وشهادة تدريب من الاتحاد العربي للعبة.

من جانبه قال خالد عدنان مدرب الكرخ: انها فرصة جيدة لمدربي المنتخبات والاندية والتي نتوقع ان تثمر في تطوير كرة اليد ومواكبة بقية الدول المتطورة في هذه اللعبة، اما حمودي ناصر مدرب منتخب النساء فقد تحدث قائلا: لقد حصلنا على معلومات جيدة سوف تتم الاستفادة منها وتطبيقها خلال تدريبات المنتخب ونتمنى مشاهدة اكبر عدد من المدربين المحليين المتميزين خلال الفترة المقبلة وبالتالي نشر اللعبة بصورة صحيحة في جميع الاندية.

واوضح المنسق الاعلامي لاتحاد اللعبة حسام عبد الرضا: ان الدورة تميزت بحضور شخصيات واسماء لها بصمة في مسار كرة اليد فضلا عن الشباب الذين شاركوا من اجل الحصول على المعلومات وتطوير قابلياتهم الفنية مضيفا ان الاتحاد العربي وضع لوائح امام المشتركين من اجل الحصول على الفائدة وقد تضمنت هذه الشروط ألا يقل عمر المشترك عن 18 عاما وان يكون مارس لعبة كرة اليد في اي ناد او مدربا او خريج كليات ومعاهد التربية الرياضية ويكون الترشيح عن طريق اتحاده وتم توزيع المحاضرات على شكل (CD)، وفي آخر يوم من الدورة تم اجراء الامتحان النظري وقد حقق المشاركون نتائج جيدة واشادة من المحاضر الدولي عفت رشاد.

وفي سياق متصل توج اربيل بلقب دوري النساء بكرة اليد للمرة الأولى في تاريخه باختتام المرحلة الثانية وجاء فوز سيدات أربيل بالدوري الممتاز لكرة اليد اثر فوزهن على فريق افروديت في المباراة النهائية للبطولة التي اقيمت في مدينة اربيل وسيمثل العراق في بطولة الأندية العربية للسيدات المقبلة التي من المقرر ان يحتضنها الأردن.



وشهدت المرحلة الثانية انسحاب اربعة فرق هي الحدود والصمود والدفاع المدني والشباب من المنافسات، وكانت المرحلة الاولى قد اقيمت في القاعة التخصصية لخماسي الكرة في وزارة الشباب بمشاركة 8 فرق.

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