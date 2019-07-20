نقابة إداريو الصحة: جمع 50 توقيعا نيابيا لإدراج مطالبنا على جدول أعمال مجلس الوزراء

2019/07/20 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أعلنت نقابة الإداريين في وزارة الصحة، السبت، جمع أكثر من 50 توقيعا نيابيا في البرلمان لرفع توصية لمجلس الوزراء لإدراج مخصصات الخطورة على جدول أعماله، مؤكدة استمرار الإضراب عن العمل لحين تحقيق المطالب.وقال نقيب الإداريين صفاء عبد الحسين لـ/ المعلومة /، إن “مجلس النواب جمع أكثر من 50 توقيعا وقدمت الى رئاسة […]

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