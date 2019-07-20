الخارجية العراقية: الدول العربية والأوروبية انضمت لرؤيتنا تجاه الأزمة الأميركية الإيرانية

2019/07/20 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكدت وزارة الخارجية العراقية، السبت، وقوف دول أوروبية وعربية فاعلة مع رؤية العراق تجاه الأزمة الأميركية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الصحاف، في حديث لـ”روسيا اليوم”، تابعته “كلكامش برس”، إن “وزارة الخارجية تعمل مع دول فاعلة في الاتحاد الأوروبي ودول عربية من أجل إيجاد صيغ توافقية للحد من التصعيد المستمر بين إيران وواشنطن”.

وأضاف “مقارباتنا تستند إلى إيجاد حل محايد خلال الحوارات بنحو يسمح بمنع التصعيد وتجنيب المنطقة مخاطر ومغبة الحرب”.

وقبل أسبوع، كشفت فيدريكا موغريني مفوضة الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية عن دعم الاتحاد لمقترح عراقي لعقد مؤتمر إقليمي هدفه الحد من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران ونزع فتيل التوتر من المنطقة.

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