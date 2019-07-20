ذهبية وبرونزية للعراق في بطولة آسيا للمبارزة

2019/07/20 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..تمكن المنتخب الوطني للعبة المبارزة، اليوم السبت، من حصد الميدالية الذهبية والبرونزية في بطولة الجولة الاسيوية المقامة منافساتها في العاصمة الاردنية عمان.وقال المنسق الاعلامي للاتحاد ازهر علي لـ /المعلومة/ إن “المنتخب العراقي للبراعم والأشبال للبنين والبنات، وصل مساء يوم امس الجمعة، الى الاردن للمشاركة في بطولة الجولة الاسيوية للمبارزة التي تقام للفترة […]

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