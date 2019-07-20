عقوبات أميركية جديدة تنتظر هؤلاء

2019/07/20 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، على أن قائمة جديدة من #العقوبات_الأميركية، ستفرض على قيادات في #الحشد_الشعبي والعشائري، بمحافظتي #نينوى و #صلاح_الدين.المصدر قال لـ”الحل العراق“، […]

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