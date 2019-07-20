داعش الاجرامي يعترف بفقدانه 50 مضافة في ديالى جراء عمليات استباقية للحشد الشعبي

2019/07/20 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف مصدر امني رفيع في محافظة ديالى، السبت، عن مضمون بعض وثائق التي ضبطت مؤخرا في مضافات داعش داخل المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ /المعلومة/ ان “القوات الامنية ضبطت موخرا في مضافات تنظيم داعش في حوض حمرين(55كم شمال شرق بعقوبة) على وثائق مهمة للتنظيم تضمنت مواضيع مختلفة”.وأضاف، أن “احدى الوثائق تشير […]

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