2019/07/20 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/ خطوة برس أعلنت مديرية كمافحة المتفجرات في كركوك، اليوم السبت، عن معالجة عبوتين ناسفتين داخل منزل في المحافظة.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “بعد ورود نداء الى خبراء المتفجرات يفيد بوجود اجسام غربية داخل احد المنازل في محافظة كركوك، وبعد الكشف على محل الحادث تبين وجود عبوات ناسفة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معالجة عبوتين ناسفتين في كركوك وكالة خطوة برس.

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