2019/07/20 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدو لـ"العهد": الحشد الشعبي اثبت جدارته من خلال مطاردة عصابات داعش الارهابية وتامين المناطق المحررة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/20 | 20:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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