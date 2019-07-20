بعثة الحج تعلن وصول نحو 20 ألف حاج عراقي إلى الديار المقدسة

2019/07/20 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

بعثة الحج العراقية، السبت، عن وصول نحو 20 ألف حاج عراقي إلى الديار المقدسة.

وذكرت

البعثة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اعداد الحجاج

الواصلين للديار المقدسة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً اذ بلغ عددهم 19487 حاجاً”.

وأضافت

أن “12115 حاجاً وصلوا إلى المدينة المنورة والمتبقين وصلوا إلى مكة

المكرمة”.

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