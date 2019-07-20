عودة ثلاث عوائل اخرى إلى ناحية القحطانية

2019/07/20 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ باسم قاسم بعد عودة عائلتين من نازحي الايزيديين قبل أيام إلى مركز ناحية القحطانية/ تل عزير، اليوم السبت الموافق 20-7-2019، عادت ثلاث عوائل ايزيدية أخرى من حياة النزوح الى ناحية القحطانية في جنوب جبل شنگال.“زيدان خلف” وهو أحد العائدين إلى مركز ناحية القحطانية، أوضح لــ “ايزيدي 24″، بعد بدأ حملة …

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