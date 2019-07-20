النائب الأول لرئيس البرلمان: الانتخابات المحلية في موعدها ولا يوجد تأجيل

2019/07/20 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأكد نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، السبت، إجراء الانتخابات المحلية بموعدها المقرر في شهر نيسان من العام المقبل، مشيراً إلى أن المجلس سيمضي بإجراء التعديلات اللازمة لقانون مجالس المحافظات.

قال مكتب الكعبي في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عقد اليوم السبت، اجتماعاً مع عدد من مجالس الأقضية والنواحي في العراق، بحضور أعضاء لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية”.

وأضاف البيان أن “الكعبي ناقش التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما أكد على اجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر خلال شهر نيسان من العام المقبل دون تأجيل” .

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