اكثر من 19 ألف حاج عراقي يصلون الديار المقدسة

2019/07/20 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت بعثة الحج العراقية، السبت، عن وصول نحو 20 ألف حاج عراقي إلى الديار المقدسة.وذكرت البعثة في بيان تلقت كالة نون الخبرية نسخة منه، ان "اعداد الحجاج الواصلين للديار المقدسة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً اذ بلغ عددهم 19487 حاجاً".وأضافت أن "12115 حاجاً وصلوا إلى المدينة المنورة والمتبقين وصلوا إلى مكة المكرمة"

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