الجمارك: إعادة إصدار ارسالية العاب نارية مخالفة في جمرك ام قصر الجنوبي

2019/07/20 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الجمركية في مركز جمرك ام قصر الجنوبي، السبت، عن إعادة اصدار حاوية حجم (٤٠) قدم مخالفة لضوابط الاستيراد.وقالت هيئة الجمارك في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "الحاويات محملة (١١٠) كارتون العاب ناريه واحذيه بدون اوراق رسمية".وأضافت أن "إعادة الإصدار تمت حسب الإجراءات القانونيه المعتمدة لديها ووفقاً لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل".

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