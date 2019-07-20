شاء القدر لي

2019/07/20 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بهاء الدين النفطجي

شاءَ القدر لي ولصاحبي نفس السُقام

سَمراء فَتنت بها وفتَنتُها عالي القام

تفاحةَ الصاري لي ملاذُ وخيرِ مقام

وأشارت لي لقاع طفوٍ كبيرَ الحطام

خيرتٌه لسفحٍ وابى ان يحل فيه وابى

وكنا قرينين عندما أشار لعلو الهام

وابحرت في بحري ثابت المسلك وان

تيقنت ضياع دليلي بين وجد وهيام

هاج بحري وما ج بي يمينا وشمال

وأشارت لي بالنزول إلى سحيق لئام

كانت تحلمُ بشعري ارقتا بلا منام

اليومَ تقول مللت هل يصحَ الكلام

خبرتها الأخيرَ مني ولن تسمعي بعد

هذا الذي تمنيتيه علي حلو الكلام

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