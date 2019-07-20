2019/07/20 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناهد بدران

دمجتُ نورها بحدقتي

لأسمع صوت النّسيم يغازل الموجة :

..زرقة العينين _ يا صافية الوجه _

أثملتني ...



فأضعت رشدي ...!

ترى من أي وجهة جئتْ ..



؟؟

و كيف لا ألامس وجهك العاجي ..!

بقبلة مالحة ترفع ضغط الجّوى

في عروقي ...

لكنّ برودة ردّك ...



تحيلني عاصفة

تسرق زرقة المقل

و تضربُ سماحة الوجه ليكشف

عن تجاعيد حفرها الصدّ و النّكران ..

أفرغُ غضبي ...



عندما تتكسّرين على صخرة

و تتناثرين كقطعِ زجاجٍ مهشّم ..

أحاولُ الابتعاد منتشيا ...

فتلملمين أنفاسك..



و تتّسع الأحداق

الهادئة ...تعكس لون السّماء .

غانية أندلسيّة تغتسل على ضفاف القلب

تضرب أوتار قيثارة..

ثوبها المرمري ..ينتظر ولادة المحّار..

ألحانها تهذّب أفكاري الشقيّة ..

....و أعود ..



وأحبّك بعنادك ....أكثر

و أعود لأحضن الموج المتكبّر

و لا يهمني ..ما طعم شفتيك

مالحاً كان ....! أم صار كالسكّر ...!

فمن لا يبصر في لحظة صدق

لا يظنّ أنّه ...في العشق قد أبحر ..

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