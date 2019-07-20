بعد توقف لـ 6 أعوام: بطولة غرب آسيا تعود في العراق.. هذه مواعيد المباريات

2019/07/20 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريريستضيف العراق، بدءًا من أواخر شهر تموز/يوليو، مباريات بطولة غرب آسيا بكرة القدم، بنسختها التاسعة للمرة الأولى بعد توقف لستة أعوام، بحسب القرعة التي تم سحبها في بغداد، اليوم السبت.

يستضيف العراق بطولة غرب آسيا بكرة القدم للمرة الأولى بعد توقف دام ست سنوات وسيفتتحها في مباراة أمام لبنان على ستاد كربلاء

حيث تشارك تسعة منتخبات في البطولة التي تقام بين 30 تموز/يوليو و14 آب/أغسطس، وزعت على مجموعتين تقام مبارياتهما على ستاد كربلاء الدولي (المجموعة الأولى) في جنوب البلاد، والثانية على ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل، مركز إقليم كردستان.

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وضع منتخبنا الوطني على رأس المجموعة الأولى التي ضمت منتخبات لبنان وفلسطين واليمن وسوريا، بينما ضمت الثانية الأردن وصيف النسخة الأخيرة، والسعودية والكويت والبحرين.

وسيفتتح المنتخبان العراقي واللبناني مباريات بطولة غرب آسيا، التي ينظمها اتحاد غرب آسيا برئاسة الأمير الأردني علي بن الحسين للمرة الأولى منذ 2013 حين توجت قطر باللقب على أرضها.

كان من المقرر أن تقام النسخة الحالية في الأردن عام 2017، لكنها أرجئت ونقلت الى العراق، ثم أرجئت من أواخر العام الماضي إلى الصيف الحالي، لأسباب تسويقية كون موعدها كان قبل أسابيع من انطلاق كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وستكون هذه المرة الأولى يستضيف فيها العراق هذه البطولة التي توج بلقبها مرة واحدة عام 2002 في النسخة الثانية التي أقيمت في سوريا، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) العام الماضي، تخفيف الحظر على إقامة المباريات الرسمية في العراق.

تبلغ قيمة جائزة لقب البطولة 100 ألف دولار فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 50 ألف دولار

وينص نظام البطولة، على خوض صاحبا المركز الأول في كل مجموعة، المباراة النهائية التي تقام على ملعب كربلاء، حيث ورصدت اللجنة المنظمة جائزة قدرها 100 ألف دولار للفائز، و50 ألف دولار للوصيف، وفيما يلي جدول المباريات:

في ما يلي جدول المباريات:

* مباريات المجموعة الأولى في كربلاء:

- 30 تموز/يوليو

العراق - لبنان

فلسطين - اليمن

- 2 آب/أغسطس

العراق - فلسطين

سوريا - لبنان

- 5 آب/أغسطس

اليمن - سوريا

فلسطين - لبنان

- 8 آب/أغسطس

لبنان - اليمن

العراق - سوريا

- 11 آب/أغسطس

سوريا - فلسطين

اليمن - العراق

* مباريات المجموعة الثانية في أربيل:

4 آب/أغسطس

البحرين - الاردن

الكويت - السعودية

- 7 آب/أغسطس

السعودية - البحرين

الأردن - الكويت

- 10 آب/أغسطس

السعودية - الأردن

البحرين - الكويت

- 14 آب/أغسطس

المباراة النهائية في كربلاء بين متصدري المجموعتين.

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