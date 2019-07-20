2019/07/20 | 20:29

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رئيس الوفد الوطني يسخر من احتفاء السعودية بقدوم 500 جندي امريكي

السبت

20

تموز

2019 :

08:17 pm

26

سخر رئيس الوفد اليمني المفاوض، محمد عبدالسلام، من احتفاء المملكة

السعودية بقدوم 500 جندي أمريكي، مشيرا إلى اعتمادها على الحماية

الأمريكية والبريطانية في الوقت الذي لا تدري كيف تتخلص من ورطتها في

اليمن. وقال عبدالسلام في صفحته على "فيسبوك": " مملكةٌ غارقة في وحول اليمن

ولا تدري كيف تتخلص من ورطتها وتحتفي بقدوم 500جندي أمريكي لحمايتها

وتعتمد في بقائها على الحماية الأمريكية والبريطانية." وأضاف " شتان ما بينها وبين دولة مستقلة تواجه أرباب الاستكبار

العالمي منفردة وبكل قوة وصلابة وحكمة." وكانت الرياض أعلنت أمس موافقتها على استضافة قوات أمريكية لتعزيز ما

تدعيه الأمن والاستقرار في المنطقة والتي تشمل 500 جندي وطائرات حربية

ووسائط دفاع جوي إلى السعودية.

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